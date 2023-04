Convocati Sampdoria | le scelte di Stankovic in vista della Roma

(Di sabato 1 aprile 2023) Iper la partita contro laritrova Sammers: ancora fuori Gunter e Sabiri Laha reso noti iindel match di Serie A contro la, in programma domenica 2 aprile tra le mura dell’Olimpico. Oltre allo squalificato Bram Nuytinck, non compaiono nella lista gli indisponibili Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Koray Gunter, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri. Ecco l’elenco completo diramato dal tecnico Dejan. Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk. Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Oikonomou, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes. Attaccanti: ...

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al "Mugnaini" di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 22 blucerchiati per la trasferta di Roma dove domani, domenica, laaffronterà la Roma all'"Olimpico" (ore 18.00) nella 28.a giornata della Serie A. Oltre allo squalificato Bram Nuytinck , non compaiono nella lista Emil Audero , Andrea Conti , Manuel De Luca ...Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al 'Mugnaini' di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 22 blucerchiati per la trasferta di Roma dove domani, domenica, laaffronterà la Roma all''Olimpico' (ore 18.00) nella 28.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Oltre allo squalificato Bram Nuytinck, non compaiono nella lista Emil Audero, Andrea Conti, ...Abbiamo cercato di dimenticare l'ultima gara giocata contro la, guardando il quadro al ... valuteremo anche l'ultima seduta, ma ci sono buone possibilità che vengano. Fiducia da ...

Convocati Sampdoria per la Roma: c'è Lammers. La decisione su Sabiri e Gunter Samp News 24

Social - Pomeriggio di relax a Genova con il figlio per il difensore olandese della Sampdoria Bram Nuytinck che salterà la Roma per squalifica ...Restano a casa il difensore tedesco e il trequartista marocchino. Squalificato Nuytinck