Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Convocati Monza, le scelte di Palladino - laziopress : SERIE A | Monza, la lista dei 24 convocati per la gara contro la Lazio - LALAZIOMIA : RT @laziopress: SERIE A | Monza, la lista dei 24 convocati per la gara contro la Lazio - laziopress : SERIE A | Monza, la lista dei 24 convocati per la gara contro la Lazio - pasqualinipatri : SERIE A | Monza, la lista dei 24 convocati per la gara contro la Lazio -

Commenta per primo In campo contro la Lazio domani, Raffaele Palladino ha convocato 24 giocatori delper la gara contro i biancocelesti. Recuperato Antov, restano fuori gli squalificati Pessina e Izzo. Portieri : Di Gregorio, Cragno, Sorrentino. Difensori : Donati, Pablo Mari, Marlon, ...... alle 13.15 nella sala stampa di Formello presenterà il match di domani in casa del. Di ... Zaccagni e Casale non"Abbiamo un ct che fa le convocazioni. Quando i miei giocatori non ...L'azzurro è tornato regolarmente in gruppo e salvo sorprese sarà titolare aA scivolare in ... tutti ihanno fatto ritorno senza grossi problemi fisici. Contro il Milan Osimhen e Kvara ...

Domani la sfida alla Lazio, i convocati del Monza: out gli squalificati Izzo e Pessina TUTTO mercato WEB

La vicecapolista Lazio punta la sfida dell’U-Power Stadium per allungare il vantaggio sulle posizioni valide per la qualificazione in Champions, il Monza invece non ha grandi velleità di classifica ma ...[themoneytizer id=”99064-6] Domani pomeriggio, alle ore 15:00, la Lazio sarà di scena in casa del Monza, per la 28° giornata di Serie A. In vista della sfida contro i biancocelesti, mister Raffaele P ...