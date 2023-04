Controlli del fine settimana a Napoli (Di sabato 1 aprile 2023) : identificate 76 persone e verificati 23 veicoli ed eseguite 5 rimozioni . Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato Controlli in diversi quartieri della città di Napoli. Setacciate le zone di Chiaia, del centro storico del Vomero. Nel corso dell’attività gli operatori in zona Chiaia hanno identificato 35 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, e controllati 14 veicoli. Inoltre, nelle vie Costantinopoli, Benedetto Croce, Mezzocannone, De Marinis, Paladino, San Giovanni Maggiore Pignatelli, Santa Chiara, largo Banchi Nuovi, nelle piazze ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 1 aprile 2023) : identificate 76 persone e verificati 23 veicoli ed eseguite 5 rimozioni . Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura dinelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale die personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune dihanno effettuatoin diversi quartieri della città di. Setacciate le zone di Chiaia, del centro storico del Vomero. Nel corso dell’attività gli operatori in zona Chiaia hanno identificato 35 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, e controllati 14 veicoli. Inoltre, nelle vie Costantinopoli, Benedetto Croce, Mezzocannone, De Marinis, Paladino, San Giovanni Maggiore Pignatelli, Santa Chiara, largo Banchi Nuovi, nelle piazze ...

