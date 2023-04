Conti pubblici: Giorgetti, 'averli in ordine è esigenza assoluta per l'Italia' (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Avere Conti pubblici in ordine è un'esigenza assoluta per il nostro Paese che deve mantenere la fiducia dei mercati, sia per contenere i costi di finanziamento sia per evitare ripercussioni che possano pesare sulla situazione di famiglie e imprese. In questo contesto che deve essere inserita anche la correzione delle norme su bonus edilizia adottata a metà febbraio". E' uno dei passaggi dell'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a 'Lo scenario dell'economia e della finanza' organizzato da Ambrosetti a Cernobbio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Avereinè un'per il nostro Paese che deve mantenere la fiducia dei mercati, sia per contenere i costi di finanziamento sia per evitare ripercussioni che possano pesare sulla situazione di famiglie e imprese. In questo contesto che deve essere inserita anche la correzione delle norme su bonus edilizia adottata a metà febbraio". E' uno dei passaggi dell'intervento del ministro dell'Economia Giancarloa 'Lo scenario dell'economia e della finanza' organizzato da Ambrosetti a Cernobbio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TotemMario : @c_appendino Con una voragine nei conti pubblici. Graduidamende ovviamente. - PecoraleLuigi : @il_pat @LegaSalvini ma non ha senso alcuno, questi mettono in pericolo i conti pubblici - LMaresole : @GianniMagini Si Risanarebbero i conti pubblici in un solo mese.... Visti i soggetti..... Da tutte e due le parti purtroppo - MicheleSolari70 : RT @Barracciu: #Rampelli (FdI): «Multa fino a 100.000 euro per chi usa termini inglesi» (nella pubblica amministrazione). Ecco perchè #Gio… - TGianpaolo : RT @Barracciu: #Rampelli (FdI): «Multa fino a 100.000 euro per chi usa termini inglesi» (nella pubblica amministrazione). Ecco perchè #Gio… -