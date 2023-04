Confronto tra Italia e Spagna nella XIX edizione del Foro di Dialogo (Di sabato 1 aprile 2023) Tra il 30 e 31 marzo 2023 si è tenuto in Campidoglio la XIX edizione del Foro di Dialogo Spagna-Italia. Un summit organizzato congiuntamente da CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), SEEB (Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball) e AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione). Il Foro, nato da una intuizione di Nino Andreatta, dal 1999 riunisce, alternativamente in Italia e in Spagna, esponenti di spicco del mondo politico, accademico, imprenditoriale, economico e della comunicazione. L’iniziativa, e patrocinata dai governi di entrambi i Paesi, vuole contribuire in modo qualificato all’approfondimento delle relazioni bilaterali a livello politico, economico, sociale. Italia e ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 1 aprile 2023) Tra il 30 e 31 marzo 2023 si è tenuto in Campidoglio la XIXdeldi. Un summit organizzato congiuntamente da CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), SEEB (Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball) e AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione). Il, nato da una intuizione di Nino Andreatta, dal 1999 riunisce, alternativamente ine in, esponenti di spicco del mondo politico, accademico, imprenditoriale, economico e della comunicazione. L’iniziativa, e patrocinata dai governi di entrambi i Paesi, vuole contribuire in modo qualificato all’approfondimento delle relazioni bilaterali a livello politico, economico, sociale.e ...

