(Di sabato 1 aprile 2023) “L’Italia ha resistito nelle tre grandi crisi 2008,, 2010, 2011 perché è cresciuta nei mercati internazionali. La domanda interna è ferma, i consumi stanno rallentando, abbiamo la necessità di essere forti sui mercati internazionali. Abbiamo bisogno diindustriali cheglie la capitalizzazione”. Lo ha detto il presidente dellaCarloa Live in Napoli di Sky in un panel sulle imprese familiari. “Il Paese – ha detto– ha poco memoria.era critica sul piano Pnrr del Governo Conte perché non vedeva in quel piano la realizzazione di quello che doveva essere lo spirito del Piano, cioè uno strumento per spingere l’economia usciti dalla crisi pandemica. Il problema è a monte. Ricordiamoci che arriva il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il super-europeista presidente di Confindustria cambia idea: Christine Lagarde sbaglia. Teme per i sussidi a Viale… - Agenzia_Ansa : Il presidente di Confindustria Bonomi: 'Servono politiche che stimolino gli investimenti'. Sul Pnrr 'bisogna concen… - arcocielo : RT @SkyTG24: #1aprile #LiveInNapoli Il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi: 'Dobbiamo avere l'ossessione alla crescita. Le microimpre… - SkyTG24 : #1aprile #LiveInNapoli Il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi: 'SUl Pnrr era evidente che c'era un problema,… - SkyTG24 : #1aprile #LiveInNapoli Il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi: 'Dobbiamo avere l'ossessione alla crescita. Le… -

Cosi il presidente diCarloa Live in Napoli di Sky in un panel sulle imprese familiari. "E' la nostra forza, la forza della nostra industria. Sei imprese su dieci sono di ...Fra gli ospiti: i ministri Locatelli, Urso, Musumeci e Calderoli; il presidente di; l'attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour...: scegliere opere che servono davvero a Paese Mentre il presidente della, Carlo, sottolinea che le risorse del Pnrr "non sono soldi gratis e bisogna agire con ...

Pnrr: Bonomi, scegliere opere che servono davvero a Paese - Economia Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...