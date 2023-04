Conferenza stampa Napoli-Milan | Pioli | “Possiamo vincere”

(Di sabato 1 aprile 2023) Torna inStefanoalla vigilia della partita di campionato. Il tecnico rossonero, dalla sala, risponde alle domande dei giornalisti prima di sfidare in trasferta ildi Spalletti allo Stadio Diego Armando Maradona didomani alle 20:45. Si tratta della prima di tre grandi partite che attende il Diavolo contro i partenopei, tra Serie A e Champions League.in: “Affrontiamo una squadra di livello” Il tecnico delStefanoanalizza l’importanza della partita alla vigilia del match: “Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato ...

"In queste ultime due settimane - afferma Dejan Stankovic in- siamo riusciti a staccare un po', riposare e poi ad allenarci molto bene. Ci mancavano alcuni nazionali ma hanno tutti ...Petersburg, Anthony Holloway, in unavenerdì sera. I detective stavano cercando l'area intorno al parco Dell Holmes quando hanno notato un alligatore con qualcosa in bocca , ha ...Circa tre ore e un minuto per compiere l'impresa ed approdare alla finalissima con l'altoatesino che inha festeggiato: 'Di sicuro è una delle migliori vittorie. Ovviamente è stata ...

All'orizzonte c'è la sfida contro il Monza e la Lazio non può sbagliare. A tenere sull'attenti i suoi ci ha pensato Sarri in conferenza stampa, sottolineando i pericoli dello U-Power Stadium: ...Nella conferenza stampa della vigilia della partita con il Bologna l'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha dichiarato: "Quella di Thiago ...