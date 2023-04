Conferenza stampa Catania-Lamezia | Ferraro | “Adesso comincia un altro campionato”

Leggi su 11contro11

(Di sabato 1 aprile 2023) Risponde alle domande dei giornalisti nelladella vigilia del match contro ilMister, ormai approdato in Serie C ma che non vuole assolutamente cedere di un passo sulla tabella di marcia del suo. Vuole concentrazione ed impegno da parte di tutti, non sarà una sfida semplice quella con il, che vuole vincere quante più partite possibili fino alla fine del. La squadra sarà accompagnata da uno stadio Angelo Massimino a pieno carico in ogni settore, sarà per la squadra il dodicesimo uomo in campo. Mister: “Voglio restare a qui“ Esordisce così, Mister: “Io voglio restare a ...