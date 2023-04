Conferenza Napoli-Milan, le parole di Pioli in diretta | LIVE NEWS (Di sabato 1 aprile 2023) La Conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023: il LIVE testuale. Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 aprile 2023) Lastampa dialla vigilia di, partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023: iltestuale.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Conferenza #NapoliMilan , le parole di #Pioli in diretta #SempreMilan - Milannews24_com : Conferenza #Pioli: le parole del tecnico alla vigilia del #Napoli - LucaDColella : RT @MilanNewsit: Napoli, Spalletti parlerà alle 15 in conferenza stampa - sportli26181512 : Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Napoli-Milan: Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, dom… - MilanNewsit : Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Napoli-Milan -