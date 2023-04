Con il progetto #SicurezzaVera i pubblici esercizi di Catania diventano presidi di legalità in caso di emergenza (Di sabato 1 aprile 2023) Anche i pubblici esercizi faranno la loro parte per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Grazie al progetto #SicurezzaVera, ideato dal Gruppo imprenditrici di Fipe Confcommercio, federazione italiana dei pubblici esercizi, in sinergia con la Polizia di Stato, bar, ristoranti e locali notturni diventeranno infatti veri e propri presidi di legalità. L’iniziativa – lanciata in via sperimentale in venti città italiane alla fine del 2021 e rinnovata a Milano nel 2022, che quest’anno ha coinvolto anche altre città, fra cui Catania – è stata presentata nel corso di un convegno nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. «Quella per il rispetto e la libertà delle donne – ha detto Valentina Picca Bianchi, presidente ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 1 aprile 2023) Anche ifaranno la loro parte per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Grazie al, ideato dal Gruppo imprenditrici di Fipe Confcommercio, federazione italiana dei, in sinergia con la Polizia di Stato, bar, ristoranti e locali notturni diventeranno infatti veri e propridi. L’iniziativa – lanciata in via sperimentale in venti città italiane alla fine del 2021 e rinnovata a Milano nel 2022, che quest’anno ha coinvolto anche altre città, fra cui– è stata presentata nel corso di un convegno nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. «Quella per il rispetto e la libertà delle donne – ha detto Valentina Picca Bianchi, presidente ...

