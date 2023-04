(Di sabato 1 aprile 2023) Quegli istanti die di preghiera cheFrancesco ha donato alla coppia diin lacrime, che hala, sono i momenti più commoventi, e al tempo stesso le immagini più strazianti, della degenza del Pontefice al Policlinico Gemelli. È proprio uscendo sul piazzale antistante l’ingresso principale dell’ospedale, quando sta per tornare in Vaticano, che lo sguardo di Bergoglio si posa sui due coniugi. E il Santo Padre non ci pensa un istante a fermarsi e ad avvicinare i duedisperati, e subito si ferma a pregare insieme a loro. Ildi quei toccanti momenti dilaga sui social, postato da media e utenti. Ildel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Commovente abbraccio del Papa ai genitori straziati dal dolore: hanno perso la figlia nella notte (video)… - AlexiaP_A : Non sono cattolica, ma è commovente l'abbraccio di Francesco a genitori a cui è appena morta la loro bimba di 5 an… - Framatte3 : RT @SAGGESESONIA: Tutto molto tenero e commovente ggi è toccato a Oriana andare in down e mi dispiace davvero tanto ma ieri per Micol un ab… - SAGGESESONIA : Tutto molto tenero e commovente ggi è toccato a Oriana andare in down e mi dispiace davvero tanto ma ieri per Micol… - L_AdeleShasa : RT @L_AdeleShasa: @Dayanemello #Nikita (@JeyPelizon ) Spero 1 giorno lontano/chissà se mai riuscirò a ricevere il dono/la gioia d 1 vostro… -

Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. «Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura», ha detto il Pontefice all'uscita del Policlinico Gem ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di cinque anni mi fa scendere le lacrime. Esiste la parola o ...