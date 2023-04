Come togliere la carta da parati (Di sabato 1 aprile 2023) Ogni tanto bisogna proprio dare una rinfrescata alle pareti, anche per rinnovare casa: se avete la carta da parati, potete facilmente rimuoverla per sostituirla con una nuova e più moderna, oppure per lasciar respirare un po’ i muri e dare semplicemente una mano di bianco. Come fare? Non c’è bisogno di chiamare un professionista, perché si tratta di un’operazione davvero molto semplice, che non richiede particolari abilità (né particolari strumenti). Ecco tutti i trucchi per togliere la carta da parati dai muri senza rovinarli. Piccoli interventi di manutenzione casalinghi sono l’ideale per cimentarvi con il fai-da-te, soprattutto se volete risparmiare un po’. Uno dei modi migliori per dare un’aria nuova alla vostra casa consiste semplicemente nel cambiare la carta da ... Leggi su dilei (Di sabato 1 aprile 2023) Ogni tanto bisogna proprio dare una rinfrescata alle pareti, anche per rinnovare casa: se avete lada, potete facilmente rimuoverla per sostituirla con una nuova e più moderna, oppure per lasciar respirare un po’ i muri e dare semplicemente una mano di bianco.fare? Non c’è bisogno di chiamare un professionista, perché si tratta di un’operazione davvero molto semplice, che non richiede particolari abilità (né particolari strumenti). Ecco tutti i trucchi perladadai muri senza rovinarli. Piccoli interventi di manutenzione casalinghi sono l’ideale per cimentarvi con il fai-da-te, soprattutto se volete risparmiare un po’. Uno dei modi migliori per dare un’aria nuova alla vostra casa consiste semplicemente nel cambiare lada ...

