Colpo della Fiorentina a San Siro, per l'Inter è crisi nera (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Una bella Fiorentina dà seguito alla crisi dell'Inter costringendola alla terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta nelle ultime cinque gare. A San Siro i viola passano 1-0 grazie al sigillo di Bonaventura, centrando la quinta vittoria di fila: la squadra di Italiano sale così a 40 punti in classifica portandosi momentaneamente a -1 dalla Juve, mentre gli uomini di Inzaghi restano a quota 50 con il rischio di essere superati al terzo posto dal Milan. Convincente l'avvio della formazione ospite, che a ridosso del quarto d'ora costruisce la prima palla gol della sfida: Biraghi sfonda a sinistra e pesca Castrovilli al centro, il destro al volo del centrocampista è respinto da Onana, bravo a mettere una pezza anche dopo il rimpallo su Bastoni. La reazione ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Una belladà seguito alladell'costringendola alla terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta nelle ultime cinque gare. A Sani viola passano 1-0 grazie al sigillo di Bonaventura, centrando la quinta vittoria di fila: la squadra di Italiano sale così a 40 punti in classifica portandosi momentaneamente a -1 dalla Juve, mentre gli uomini di Inzaghi restano a quota 50 con il rischio di essere superati al terzo posto dal Milan. Convincente l'avvioformazione ospite, che a ridosso del quarto d'ora costruisce la prima palla golsfida: Biraghi sfonda a sinistra e pesca Castrovilli al centro, il destro al volo del centrocampista è respinto da Onana, bravo a mettere una pezza anche dopo il rimpallo su Bastoni. La reazione ...

