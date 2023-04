CM Scommesse: Inter-Fiorentina come Bayern-Dortmund, Serra in B dopo il caso Mourinho (Di sabato 1 aprile 2023) Potrebbero pensare alla Coppa Italia della prossima settimana, l'Inter con la Juventus e la Fiorentina con la Cremonese? Certamente sì,... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) Potrebbero pensare alla Coppa Italia della prossima settimana, l'con la Juventus e lacon la Cremonese? Certamente sì,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #CMscommesse: #InterFiorentina come #BayernDortmund, #Serra in #SerieB dopo il caso #Mourinho - sportli26181512 : CM Scommesse: Inter-Fiorentina come Bayern-Dortmund, Serra in B dopo il caso Mourinho: Potrebbero pensare alla Copp… - scommesse_it : Il 'pugno' di Lukaku: avvisa Inzaghi, vuole giocare sempre - Luxgraph : Juventus-Verona: quote, pronostico e statistiche - scommesse_it : Inter, Inzaghi ha scelto: con Lukaku c’è Correa. Lautaro in panchina -