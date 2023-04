CM.com – Napoli, conto alla rovescia per lo scudetto: quando può arrivare l’aritmetica | Serie A (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-04-01 10:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Oggi riparte la Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, è tutto pronto per la 28a giornata che si aprirà con la gara tra Cremonese e Atalanta in programma alle ore 15. Il sipario si riapre con il Napoli capolista a 19 punti di vantaggio sulla Lazio e con uno scudetto ormai quasi cucito sul petto. Sembra solo questione di tempo. Già, ma quanto? IL GIORNO DELLO scudetto – La prima data utile al Napoli per festeggiare l’aritmetica dello scudetto è il 30 aprile, giorno di Napoli-Salernitana e altri sei turni di Serie A da giocare. Data e partita da cerchiare sul calendario, quindi. In città hanno già ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-04-01 10:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Oggi riparte laA. Dopo la sosta per le nazionali, è tutto pronto per la 28a giornata che si aprirà con la gara tra Cremonese e Atalanta in programma alle ore 15. Il sipario si riapre con ilcapolista a 19 punti di vantaggio sulla Lazio e con unoormai quasi cucito sul petto. Sembra solo questione di tempo. Già, ma quanto? IL GIORNO DELLO– La prima data utile alper festeggiaredelloè il 30 aprile, giorno di-Salernitana e altri sei turni diA da giocare. Data e partita da cerchiare sul calendario, quindi. In città hanno già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Soy_Luchick : Napoli ??laura.foto - capuanogio : Un ricorso al Tar è stato presentato per revocare lo scudetto 2018/2019 della #Juventus. Dove? Napoli. Da chi?… - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - amfdistefano : RT @DanieleBibo: Il #Codacons e il #ClubMaradona chiedono la revoca dello scudetto '18/19 alla #Juventus e assegnarlo al #Napoli. Io invec… - Maruzzella8720 : A Napoli il #pescedaprile è di cioccolato ed era una ricompensa per i pescatori per il mancato bottino previsto per… -