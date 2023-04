Clizia Incorvaia con uno sguardo super sexy: ecco il suo segreto di bellezza (Di sabato 1 aprile 2023) Clizia Incorvaia mostra a tutti il suo segreto per uno sguardo magnetico: ecco la chicca che non ti aspetti e che devi replicare La compagna di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, è sempre stata un'esperta di beauty e di moda. Giovanissima si iscrive infatti all'università di giornalismo perché il suo sogno era proprio quello di poter far parte del mondo del fashion. In contemporanea si iscrive anche in un'agenzia. Tantissime campagne chiedono della bellissima donna con gli occhi azzurri e i capelli biondissimi. Inizia quindi a posare e farsi spazio nel mondo della moda anche per la sua personalità: tatuaggi, piercing, tagli di capelli particolari, rendono la donna super ricercata e diversa da tutte le altre. Clizia inizia quindi a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 1 aprile 2023)mostra a tutti il suoper unomagnetico:la chicca che non ti aspetti e che devi replicare La compagna di Paolo Ciavarro,, è sempre stata un'esperta di beauty e di moda. Giovanissima si iscrive infatti all'università di giornalismo perché il suo sogno era proprio quello di poter far parte del mondo del fashion. In contemporanea si iscrive anche in un'agenzia. Tantissime campagne chiedono della bellissima donna con gli occhi azzurri e i capelli biondissimi. Inizia quindi a posare e farsi spazio nel mondo della moda anche per la sua personalità: tatuaggi, piercing, tagli di capelli particolari, rendono la donnaricercata e diversa da tutte le altre.inizia quindi a ...

