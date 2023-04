Clint Eastwood si ritira? Il regista lavora al suo ultimo film | l’indiscrezione dagli Usa

Leggi su open.online

(Di sabato 1 aprile 2023)sarebbe pronto a ritiarsi. Secondo la testata Discussing, il, 93 anni il prossimo 31 maggio, potrebbe avvicinarsi alla regia dell’della sua (lunga) carriera. Interprete di 63di 45 e produttore di 52, 4 premi Oscar,starebbendo a un thriller dal titolo provvisorio Juror #2. Nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali, il nuovo prodotto cinematografico dovrebbe raccontare la storia di un giurato in un processo per omicidio che si rende conto di aver causato la morte della vittima e deve affrontare il dilemma se manipolare la giuria per salvarsi, o rivelare la verità e costituirsi. Al momento però non è stata fissata una data di inizio riprese e ...