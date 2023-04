Clima: Schlein, 'non condivido metodi ma c'è rabbia per mancanza risposte politica' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Non sono metodi che condivido. Detto questo però ho visto da parte del governo dei toni che cercano di spostare l'attenzione della luna al dito. Le mobilitazioni sul Clima sono mobilitazione che indicano una luna che dobbiamo guardare tutte e tutti. Non sono metodi che userei ma quella rabbia di sta manifesta per la frustrazione per la mancanza di risposte da parte della politica. Io sono lì, faccio politica e occorre dare risposte anche con una sensibilità nuova". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Festival del Domani a Modena sul blitz di Ultima generazione a Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Non sonoche. Detto questo però ho visto da parte del governo dei toni che cercano di spostare l'attenzione della luna al dito. Le mobilitazioni sulsono mobilitazione che indicano una luna che dobbiamo guardare tutte e tutti. Non sonoche userei ma quelladi sta manifesta per la frustrazione per ladida parte della. Io sono lì, faccioe occorre dareanche con una sensibilità nuova". Così la segretaria del Pd, Elly, al Festival del Domani a Modena sul blitz di Ultima generazione a Roma.

