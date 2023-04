Clima, blitz degli attivisti a Roma: liquido nero nella fontana della Barcaccia (Di sabato 1 aprile 2023) blitz di un gruppo di attivisti di Ultima Generazione intorno alle 12 a Roma in piazza di Spagna. Tre persone, due uomini e una donna, hanno versato del liquido nero a base di carbone vegetale nelle vasche della fontana della Barcaccia in piazza di Spagna. Gli attivisti sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo informativo e dal personale della polizia di Roma Capitale. La loro posizione è ora al vaglio, rischiano la denuncia per danneggiamento. “Se vedere quest’acqua nera vi sconvolge – affermano – è perché, come noi, riconoscete quanto sia prezioso quello che stiamo perdendo. Tutti i rapporti ufficiali, anche quelli di fonte governativa, denunciano che le politiche dei governi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023)di un gruppo didi Ultima Generazione intorno alle 12 ain piazza di Spagna. Tre persone, due uomini e una donna, hanno versato dela base di carbone vegetale nelle vaschein piazza di Spagna. Glisono stati fermati dai carabinieri del Nucleo informativo e dal personalepolizia diCapitale. La loro posizione è ora al vaglio, rischiano la denuncia per danneggiamento. “Se vedere quest’acqua nera vi sconvolge – affermano – è perché, come noi, riconoscete quanto sia prezioso quello che stiamo perdendo. Tutti i rapporti ufficiali, anche quelli di fonte governativa, denunciano che le politiche dei governi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Blitz degli attivisti di Ultima Generazione, vernice lavabile nera nella fontana di Piazza di Spagna a Roma… - FaganKara : RT @localteamtv: Roma, le operazioni di svuotamento e pulizia della fontana della Barcaccia dopo il blitz degli attivisti per il clima di U… - localteamtv : Roma, le operazioni di svuotamento e pulizia della fontana della Barcaccia dopo il blitz degli attivisti per il cli… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Clima, blitz degli attivisti a Roma. Liquido nero nella Barcaccia - - robyfrancy94 : Nuovo blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione alla fontana della Barcaccia in piazza di Spagna. In… -