CLAMOROSO “Spalletti sarà il nuovo allenatore del Real Madrid” (Di sabato 1 aprile 2023) Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Real Madrid, indiscrezione sul futuro del tecnico che ora allena il Napoli. Con Carlo Ancelotti nuovo commissario tecnico del Brasile, la squadra spagnola resta senza allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Le Bombe di Vlad, pare che Florentino Perez si sia mosso per prendere Spalletti. Una notizia che cade come un fulmine a ciel sereno, anche perché De Laurentiis ha confermato Spalletti sulla panchina del Napoli solo qualche settimana fa. Real Madrid: Spalletti nuovo allenatore Teoricamente il Napoli avrebbe la possibilità di tenere Spalletti in azzurro ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023) Lucianoildel, indiscrezione sul futuro del tecnico che ora allena il Napoli. Con Carlo Ancelotticommissario tecnico del Brasile, la squadra spagnola resta senza. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Le Bombe di Vlad, pare che Florentino Perez si sia mosso per prendere. Una notizia che cade come un fulmine a ciel sereno, anche perché De Laurentiis ha confermatosulla panchina del Napoli solo qualche settimana fa.Teoricamente il Napoli avrebbe la possibilità di tenerein azzurro ...

