La squadra di Inzaghi non ci sta e al 59' va a centimetri dal pareggio, colpendo un palo... Nel finale l'tenta gli ultimi disperati assalti, ma subentra anche la stanchezza e la ...La Fiorentina ha cercato di far male in contropiede, sperimentando anche la soluzione da lontano: l', invece, ha cercato di sfruttare gli spazi oltre la difesa lasciati dai viola. Lukaku e ...L'prova subito a reagire ma è sfortunata quando Barella colpisce un palocon un destro di controbalzo. I nerazzurri si riversano in avanti e concedono spazi al contropiede della ...

Clamoroso Inter, perde anche in casa contro la Fiorentina, Atalanta in zona Champions Gazzetta del Sud

L’Inter non sa più vincere e la corsa Champions si complica sempre di più. La Fiorentina dimostra di essere una squadra non facile da affrontare, che si presenta a San Siro ...Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - Si aggrava la crisi dell'Inter che incassa la terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime 5 giornate, la decima in questa stagione di Serie A, soccombendo per 1-0 in ...