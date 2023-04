Cisgiordania: 3 israeliani feriti da palestinese, ucciso (Di sabato 1 aprile 2023) Tre israeliani sono stati feriti, di cui 2 sono in gravi condizioni, in un attacco con l'auto lanciata contro di loro a sud di Betlemme, in Cisgiordania. Lo ha detto il portavoce militare. Secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Tresono stati, di cui 2 sono in gravi condizioni, in un attacco con l'auto lanciata contro di loro a sud di Betlemme, in. Lo ha detto il portavoce militare. Secondo ...

