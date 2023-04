Cio | “Boicottaggio Ucraina danneggia solo atleti di Kiev”

(Di sabato 1 aprile 2023) Il Governo Ucraino, dopo l’apertura da parte del Cio alla riammissione di russi e bielorussi alle competizioni sportive internazionali, ha deciso di vietare la partecipazione dei suoialle Olimpiadi di Parigi 2024. Secondo il Comitato Olimpico, ildell’nelle gare di qualificazione ai Giochi di Parigi “glidi”. Il Cio – fa sapere in una nota – “ha preso atto della decisione” che “se attuata danneggerebbela comunità degliucraini e non avrebbe alcun impatto sulla guerra che il mondo vuole fermare e che il Cio ha condannato con tanta veemenza. Il Cio ha sempre sostenuto che non spetta ai governi decidere qualipossono partecipare a quali ...

In una dichiarazione, ilha commentato che "questa decisione danneggerà soltanto la comunità sportiva ucraina e non avrà alcun impatto sulla guerra, a cui il mondo vuole porre fine e che il...Nel video in cui si mette in guardia il, Kiev si oppone alla "bandiera bianca dei russi sporcata dal sangue degli ucraini".La decisione del governo ucraino è stata presa dopo che ilha autorizzato gli atleti russi e bielorussi al ritorno a livello personale alle gare internazionali , a condizione di non far parte ...

Il Cio critica il boicottaggio dell’Ucraina delle competizioni con atleti russi e bielorussi Agenzia Nova

