Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : CIAO MASCHIO, SAMUEL PERON: 'MI APOSTROFAVANO COME OMOSESSUALE, IO VITTIMA...' - N_DeGirolamo : RT @Gazzettino: #samuel peron vittima di #bullismo, la rivelazione a Ciao Maschio da #nunzia de girolamo: «Mi chiamavano fr... perché balla… - CiaoMaschioFan : RT @Gazzettino: #samuel peron vittima di #bullismo, la rivelazione a Ciao Maschio da #nunzia de girolamo: «Mi chiamavano fr... perché balla… - CiaoMaschioFan : RT @CIAfra73: #CiaoMaschio, anticipazione decima puntata. Nunzia De Girolamo ospita, tra gli altri, Alessio Vassallo e Samuel Per... https:… - CiaoMaschioFan : RT @GerryGaldieri1: Anche @ilmessaggeroit riporta la rivelazione di Samuel Peron sul BULLISMO che ascolteremo stasera a 'Ciao Maschio', in… -

... dopo il successo di Belve in prima serata, Nunzia De Girolamo, l'ex ministra al momento impegnata alla conduzione disu Rai1 e poi la vincitrice in carica, la giornalista Luisella ...Gli altri due nomi sono le due ottime conduttrici Francesca Fagnani (Belve) e Nunzia De Girolamo (). Milly Carlucci sul futuro de Il cantante mascherato: 'La prossima edizione Poi si ...Ospite da Nunzia De Girolamo a, il ballerino Samuel Peron ha rivelato alcuni episodi della sua infanzia in cui è stato vittima di bullismo a causa della sua passione per la danza. Spesso, ha raccontato, gli sono stati ...

Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo, ospiti e anticipazioni di sabato 1 aprile 2023 SuperGuidaTV

Samuel Peron, ballerino e volto storico di Ballando con le Stelle, rivela dettagli inediti del suo passato alla conduttrice Nunzia De Girolamo nella trasmissione "Ciao Maschio", in ...Il ballerino di Ballando con le Stelle in un'intervista a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ha rivelato di aver ricevuto insulti molto gravi a causa della sua passione per la danza. Vediamo insieme co ...