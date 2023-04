Ciao Maschio ospiti 1 aprile 2023 | si parla del tema del bullismo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FRANCESCATERZO2 : RT @Newsinunclick: Il ballerino e volto storico di Ballando con le Stelle, rivela dettagli inediti a Nunzia De Girolamo Torna Ciao Maschio… - FRANCESCATERZO2 : RT @GerryGaldieri1: Anche @Novella_2000 riporta la rivelazione di Samuel Peron sul BULLISMO che ascolteremo stasera a in seconda serata su… - Gazzettino : #samuel peron vittima di #bullismo, la rivelazione a Ciao Maschio da #nunzia de girolamo: «Mi chiamavano fr... perc… - PicciottiTV : RT @GerryGaldieri1: @davidemaggio ci SPOILERA un'altra parte dell'intervista che @N_DeGirolamo realizzerà nei confronti di @antoninomusic s… - PicciottiTV : RT @Newsinunclick: Il ballerino e volto storico di Ballando con le Stelle, rivela dettagli inediti a Nunzia De Girolamo Torna Ciao Maschio… -

Ospite da Nunzia De Girolamo a, il ballerino Samuel Peron ha rivelato alcuni episodi della sua infanzia in cui è stato vittima di bullismo a causa della sua passione per la danza. Spesso, ha raccontato, gli sono stati ...Samuel Peron a cuore aperto. Il danzatore e coreografo, che ha raggiunto la popolarità grazie a Ballando con le Stelle , si è confidato con Nunzia De Girolamo. Protagonista di(Rai Uno), il ballerino ha raccontato alcuni aspetti inediti del suo passato, spiegando di aver dovuto affrontare la piaga del bullismo. In particolare, per via del suo impegno nel mondo ...... dopo il successo di Belve in prima serata, Nunzia De Girolamo , l'ex ministra al momento impegnata alla conduzione disu Rai1 e poi la vincitrice in carica, la giornalista Luisella ...

Antonino a Ciao Maschio: «La mia prima volta è stata con una donna» – Video in anteprima DavideMaggio.it

Samuel Peron, ballerino e volto storico di Ballando con le Stelle, rivela dettagli inediti del suo passato alla conduttrice Nunzia De Girolamo nella trasmissione "Ciao Maschio", in ...Il ballerino di Ballando con le Stelle in un'intervista a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ha rivelato di aver ricevuto insulti molto gravi a causa della sua passione per la danza. Vediamo insieme co ...