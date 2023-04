Chi è Ramon Agnelli di Amici 22? Età, fidanzato, curiosità e Instagram (Di sabato 1 aprile 2023) Ramon Agnelli è uno dei ballerini più talentuosi entrati a far parte della scuola di Amici 22, riuscendo a convincere sia i professori che i giudici esterni. Ecco che cosa sappiamo su di lui. A rimanere colpita più di tutto dal talento di Ramon è stata la maestra Alessandra Celentano che lo ha voluto nella scuola della ventiduesima edizione del talent show fin dall’inizio. Il ballerino di danza classica è cresciuto tanto a livello artistico nel corso delle settimane, tanto che la sua insegnante le ha dato la maglia per accedere al Serale, poi toltagli per ragioni volute dalla redazione. Andiamo a conoscerlo meglio. Screen MediasetRamon Agnelli, chi è: età, biografia e Instagram Nome e cognome: Ramon Agnelli Data ... Leggi su chenews (Di sabato 1 aprile 2023)è uno dei ballerini più talentuosi entrati a far parte della scuola di22, riuscendo a convincere sia i professori che i giudici esterni. Ecco che cosa sappiamo su di lui. A rimanere colpita più di tutto dal talento diè stata la maestra Alessandra Celentano che lo ha voluto nella scuola della ventiduesima edizione del talent show fin dall’inizio. Il ballerino di danza classica è cresciuto tanto a livello artistico nel corso delle settimane, tanto che la sua insegnante le ha dato la maglia per accedere al Serale, poi toltagli per ragioni volute dalla redazione. Andiamo a conoscerlo meglio. Screen Mediaset, chi è: età, biografia eNome e cognome:Data ...

