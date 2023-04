Chi è Mattia Zenzola, ballerino di Amici 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) : età, Instagram, fidanzata Mattia Zenzola è uno dei ballerini di Amici 2023. Si tratta di un bravissimo ballerino di latino americano, tra i più apprezzati di questa edizione. Aveva inoltre partecipato già lo scorso anno, poi a un passo dalla finale aveva dovuto fare i conti con dei problemi di salute e ora, che si è rimesso in forma, il maestro Raimondo Todaro ha mantenuto la promessa. Mattia infatti è tra i concorrenti che partecipano al serale del talent di Maria De Filippi. Fisico scolpito e sguardo ammaliatore, Mattia Zenzola è nato a Bari nel 2004. Nella vita è uno studente con la grande passione per la danza. Mattia è specializzato nel ballo latino americano e nella Zumba (sua madre è un’insegnante di questa disciplina) e già a ... Leggi su tpi (Di sabato 1 aprile 2023) : età, Instagram, fidanzataè uno dei ballerini di. Si tratta di un bravissimodi latino americano, tra i più apprezzati di questa edizione. Aveva inoltre partecipato già lo scorso anno, poi a un passo dalla finale aveva dovuto fare i conti con dei problemi di salute e ora, che si è rimesso in forma, il maestro Raimondo Todaro ha mantenuto la promessa.infatti è tra i concorrenti che partecipano al serale del talent di Maria De Filippi. Fisico scolpito e sguardo ammaliatore,è nato a Bari nel 2004. Nella vita è uno studente con la grande passione per la danza.è specializzato nel ballo latino americano e nella Zumba (sua madre è un’insegnante di questa disciplina) e già a ...

