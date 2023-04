Chi è la ministra francese Marlène Schiappa, la prima politica a finire in copertina su «Playboy» (Di sabato 1 aprile 2023) Una donna posa in modo provocante, avvolta da un drappo con i colori della bandiera francese. È la protagonista di una delle quattro foto che occuperanno per intero le pagine del numero della rivista Playboy che uscirà il prossimo 8 aprile. La notizia ha fatto sussultare i frequentatori dei palazzi del potere a Parigi perché la donna che si è concessa all’obiettivo, mentre tra le strade continuano ad esplodere tensioni e violenze contro la riforma delle pensioni, non è una tradizionale modella. Ma il Segretario di Stato con delega all’Economia Sociale e Solidale, Marlène Schiappa. La quale ha deciso di aprirsi con il magazine fondato da Hugh Hefner, in un’intervista basata «principalmente sulla libertà delle donne ma anche sul femminismo, la politica e la letteratura». Ben dodici pagine, in cui ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Una donna posa in modo provocante, avvolta da un drappo con i colori della bandiera. È la protagonista di una delle quattro foto che occuperanno per intero le pagine del numero della rivistache uscirà il prossimo 8 aprile. La notizia ha fatto sussultare i frequentatori dei palazzi del potere a Parigi perché la donna che si è concessa all’obiettivo, mentre tra le strade continuano ad esplodere tensioni e violenze contro la riforma delle pensioni, non è una tradizionale modella. Ma il Segretario di Stato con delega all’Economia Sociale e Solidale,. La quale ha deciso di aprirsi con il magazine fondato da Hugh Hefner, in un’intervista basata «principalmente sulla libertà delle donne ma anche sul femminismo, lae la letteratura». Ben dodici pagine, in cui ...

