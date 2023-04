Chi è il fratello di Toni Servillo | Peppe

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 1 aprile 2023) Non tutti sanno che l‘attoreha unminore, si chiamae anche lui appartiene al mondo dello spettacolo.infatti è un cantante e frontman del gruppo degli Avion Travel noti per aver vinto il Festival di Sanremo nel 2000 con la canzone Sentimento.è nato ad Arquata Scrivia il 15 ottobre del 1960 e ha dunque un anno in meno di suo. Oltre a far parte degli Avion Travel dal 1980 l’artista ha anche scritto canzoni per artisti molto importanti come Fiorella Mannoia e Patty Pravo. Dal 2005 Giuseppe, questo il suo nome di battesimo, è il frontman del progetto “Uomini in Frac”, un concerto-omaggio realizzato per ricordare Domenico Modugno rivisitando le sue canzoni in chiave ...