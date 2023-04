Chelsea, occhi in Spagna per sostituire Chilwell (Di sabato 1 aprile 2023) Il Chelsea sta preparando un'offerta, in vista del prossimo mercato estivo, per Alejandro Balde, 19enne terzino sinistro spagnolo del Barcellona.... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) Ilsta preparando un'offerta, in vista del prossimo mercato estivo, per Alejandro Balde, 19enne terzino sinistro spagnolo del Barcellona....

sportli26181512 : Chelsea, occhi in Spagna per sostituire Chilwell: Il Chelsea sta preparando un'offerta, in vista del prossimo merca… - orazio_ramon : @Mori1Francesco @stevevicrn Ma sicuramente si, è vero, ma una società seria e competente non avrebbe mai messo gli… - NumeroDiez_10 : Il #Chelsea corteggia #Onana. ?? Secondo @Gazzetta_it, infatti, i #Blues avrebbero messo gli occhi sul ???? per la pr… - sportli26181512 : Chelsea, un centrocampista può partire: Come riportato dal quotidiano britannico The Times, il Bayern Monaco avrebb… - joseph05203429 : RT @LAROMA24: ???#Chelsea e #United: occhi su #Abraham [@tempoweb] ??

Napoli, il Chelsea ci prova per Osimhen: c'è 'un'arma segreta' La grande stagione di Victor Osimhen con il Napoli non sta passando inosservata agli occhi dei grandi club europei. L'attaccante nigeriano è infatti già tra i calciatori più chiacchierati in vista del prossimo mercato ... Dall'Inghilterra: il Chelsea si inserisce per Osimhen CHELSEA OSIMHEN - Come ampiamente prevedibile, su Victor Osimhen hanno puntato gli occhi diverse big europee. Stando a quanto riferisce il giornale inglese ' London Evening Standard ', anche il ...