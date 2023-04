Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, la strategia per trattenere James: Nonostante abbia firmato un contratto fino al 2028 pochi mesi fa, Reece… - RadioRossonera : #Ziyech potrebbe essere una delle pedine in uscita del #Chelsea nella prossima sessione di mercato ?? Il club vara… -

... per il quale il Borussia Dortmund sta pianificando unacon l'obiettivo di respingere gli ... Il padre poliziotto, l'amore di Klopp e ilin Champions: Bellingham vale 200 milioni ...Per questo motivo c'è unaben precisa da parte del club azzurro. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, ora Lozano è un vero obiettivo di calciomercato per, Arsenal e ...... Liverpool,e Real Madrid. Se un domani potremmo ambire a sponsorizzare un club tipo il Liverpool Non lo so, forse si, ma diciamo che oggi la mostraè quella di continuare a ...

Chelsea, la strategia per trattenere James | Mercato Calciomercato.com

Le probabili formazioni di Chelsea-Aston Villa CHELSEA (3-4-3): Kepa; Badiashile, Koulibaly, Cucurella; James, Enzo Fernandez, Kovacic, Chilwell; Mudryk, Havertz, Joao Felix. ASTON VILLA (4-2-3-1): Ma ...Per l'attaccante ex Juve e attualmente in forza all'Atletico Madrid, già in passato pallino dei rossoneri, l'esigenza di un investimento studiato. L'operazione si può fare: ecco come ...