Che Tempo Che Fa ospiti 2 aprile 2023: Francesco Gabbani da Fazio (Di sabato 1 aprile 2023) Che Tempo Che Fa ospiti 2 aprile 2023 Domenica 2 aprile 2023 torna Fabio Fazio con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Il programma di Rai 3 si dividerà come sempre in 2 parti, tra informazione e spettacolo, con la tradizionale chiusura di CTCF il Tavolo in compagnia di Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini. Non mancherà il punto di vista satirico di Luciana Littizzetto che analizzerà i fatti della settimana con la sua ironia di sempre. Ecco chi sono gli ospiti di Che Tempo Che Fa del 2 aprile 2023. ospiti Che Tempo Che Fa 2 aprile 2023: Francesco ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 1 aprile 2023) CheChe FaDomenica 2torna Fabiocon una nuova puntata di CheChe Fa. Il programma di Rai 3 si dividerà come sempre in 2 parti, tra informazione e spettacolo, con la tradizionale chiusura di CTCF il Tavolo in compagnia di Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini. Non mancherà il punto di vista satirico di Luciana Littizzetto che analizzerà i fatti della settimana con la sua ironia di sempre. Ecco chi sono glidi CheChe Fa del 2CheChe Fa 2...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : 5 lezioni sulla vita di Seneca: 1. Dai valore al tuo tempo più che ai tuoi beni. 2. Il miglior rimedio per la rabb… - ZZiliani : L'impressione è che dopo i processi sulle 'manovre stipendi' e sui 'club amici' per cui lui 'faceva il mercato da u… - LaBombetta76 : Come non amare Jane Eyre? Questa eroina insolita, piccola e insignificante come un passerotto, povera e senza amici… - a_saba78 : RT @a_saba78: Perdono. È troppo lo sgreto della carne. Che non si può restare. Più. Né più stare qui dove precipitano gli altri. Non io. N… - RA_LoriDue : I SOLDI DELLE NOSTRE TASSE PER GLI ITALIANI IN DIFFICOLTA', E' VERGOGNOSO CIO' CHE ACCADE DA ORMAI TROPPO TEMPO???? -