Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di domenica 2 aprile 2023: anticipazioni (Di sabato 1 aprile 2023) Palinsesto ricco anche domenica 2 aprile, nel giorno delle Palme prima di Pasqua. Dopo domenica In e Da noi a ruota libera, in onda rigorosamente su Rai 1, i telespettatori a partire dalle 20, quelli affezionati alla trasmissione, potranno sintonizzarsi su Rai 3 e seguire, come sempre, Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con le sue presenze fisse: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ecco tutte le anticipazioni e chi sarà presente nel salotto. Antonella Clerici e Brignano ospiti domani a Che tempo che fa Stando alle anticipazioni, ospiti della puntata saranno Antonella Clerici, uno dei volti più amati della tv italiana, reduce dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) Palinsesto ricco anche, nel giorno delle Palme prima di Pasqua. DopoIn e Da noi a ruota libera, in onda rigorosamente su Rai 1, i telespettatori a partire dalle 20, quelli affezionati alla trasmissione, potranno sintonizzarsi su Rai 3 e seguire, come sempre, Cheche fa, il programma di Fabio Fazio con le sue presenze fisse: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ecco tutte lee chi sarà presente nel salotto. Antonella Clerici e Brignanodomani a Cheche fa Stando alledella puntata saranno Antonella Clerici, uno dei volti più amati della tv italiana, reduce dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : 5 lezioni sulla vita di Seneca: 1. Dai valore al tuo tempo più che ai tuoi beni. 2. Il miglior rimedio per la rabb… - ZZiliani : L'impressione è che dopo i processi sulle 'manovre stipendi' e sui 'club amici' per cui lui 'faceva il mercato da u… - LaBombetta76 : Come non amare Jane Eyre? Questa eroina insolita, piccola e insignificante come un passerotto, povera e senza amici… - Potito40709597 : @Bi_AL_tp È il tempo che manca - flowergoghin : RT @pastaIpesto: c’è un tipo specifico di gente che odio e per cui provo pietà allo stesso tempo e sono quelli che in contesti di gruppo de… -