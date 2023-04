ChatGPT saluta l'Italia, "ma ci torneremo presto" (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Stop a ChatGPT in Italia, lo annuncia il ceo di OpenAI, Sam Altman. "Ovviamente - scrive su Twitter - ci rimettiamo al governo Italiano e abbiamo smesso di offrire ChatGPT in Italia". Altman rivendica comunque che "pensiamo di seguire tutte le leggi sulla privacy". "L'Italia è uno dei miei Paesi preferiti e non vedo l'ora di tornarci presto", conclude. We of course defer to the Italian government and have ceased offering ChatGPT in Italy (though we think we are following all privacy laws). Italy is one of my favorite countries and I look forward to visiting again soon! — Sam Altman (@sama) March 31, 2023 La decisione arriva dopo la presa di posizione del Garante per la protezione dei dati personali che "finché non ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Stop ain, lo annuncia il ceo di OpenAI, Sam Altman. "Ovviamente - scrive su Twitter - ci rimettiamo al governono e abbiamo smesso di offrirein". Altman rivendica comunque che "pensiamo di seguire tutte le leggi sulla privacy". "L'è uno dei miei Paesi preferiti e non vedo l'ora di tornarci", conclude. We of course defer to then government and have ceased offeringin Italy (though we think we are following all privacy laws). Italy is one of my favorite countries and I look forward to visiting again soon! — Sam Altman (@sama) March 31, 2023 La decisione arriva dopo la presa di posizione del Garante per la protezione dei dati personali che "finché non ...

Privacy. OpenAi sospende ChatGpt in Italia - REUTERS . Stop a ChatGPT in Italia, lo annuncia il ceo di OpenAI, Sam Altman. "Ovviamente - scrive su Twitter - ci rimettiamo al governo italiano e abbiamo smesso di offrire ChatGPT in Italia". Altman rivendica comunque che "pensiamo di seguire tutte le leggi sulla privacy". "L'Italia è uno dei miei Paesi preferiti e non vedo l'ora di tornarci presto", conclude. La ... ChatGPT saluta l'Italia, 'ma ci torneremo presto' Come testimoniato dalle verifiche effettuate, spiega il Garante, ' le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale, determinando quindi un trattamento di dati personali ... ChatGPT saluta l'Italia, "ma ci torneremo presto" AGI - Agenzia Italia ChatGPT saluta l'Italia, "ma ci torneremo presto" Lo stop di OpenAI arriva dopo la decisione del Garante della Privacy che ha chiesto il blocco della piattaforma contestando la "raccolta illecita di dati" ...