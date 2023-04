ChatGPT saluta l’Italia dopo lo stop del Garante della privacy

(Di sabato 1 aprile 2023) OpenAi ha sospeso l’accesso al servizioin Italia,lodelal software d’intelligenza artificiale sviluppato dall’organizzazione di ricerca con sede negli Stati Uniti. Il sito internet dell’applicazione risulta al momento irraggiungibile dal nostro Paese. Un avviso sulla pagina web chat.openai.com. afferma che “il proprietario del sito potrebbe aver impostato restrizioni che impediscono agli utenti di accedere”. “Lavoriamo attivamente per ridurre i dati personali nella formazione dei nostri sistemi di intelligenza artificiale come, perché vogliamo che la nostra intelligenza artificiale impari a conoscere il mondo, non i privati”, spiega OpenAi. “Riteniamo inoltre che la regolamentazione dell’Ai sia necessaria. Speriamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Verdoux11 : E no... non saluta.. è stata cacciato. #ChatGPT - paoloangeloRF : ChatGPT saluta l'Italia, 'ma ci tornerò presto' -

AGI - Stop a ChatGPT in Italia, lo annuncia il ceo di OpenAI, Sam Altman. "Ovviamente - scrive su Twitter - ci rimettiamo al governo italiano e abbiamo smesso di offrire ChatGPT in Italia".