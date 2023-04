ChatGpt cambia il mondo | che idiozia bloccarlo coi burocrati

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 1 aprile 2023) Solo due giorni fa era il fondatore di Tesla ed il numero uno di Twitter, Elon Musk, a sollevare i rischi per l’umanità dietro lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Insieme agli esperti ed ai ricercatori di Deep Mind, un progetto di Google, gli informatori hanno chiesto di fermare per almeno sei mesi l’addestramento di tutte le IA più potenti di Gpt-4, il più avanzato sistema dell’azienda OpenAi. “Negli ultimi mesi, i laboratori hanno cominciato una corsa fuori controllo per sviluppare e impiegare menti digitali sempre più potenti, che nessuno – nemmeno i loro creatori – è in grado di comprendere, prevedere o controllare in modo affidabile”, ha affermato Musk, che ha poi auspicato l’intervento dei governi nazionali, nel caso in cui lo stop di sei mesi non venisse “attuato rapidamente”. Ebbene, in Italia è stato il garante della privacy a muoversi subito e per primo nel ...