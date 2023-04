(Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Un tiro alla fune tra diritto allaal centro di una prova di forza delle piattaforme – in questo caso OpenAI – che puntano a esercitare il proprio potere sugli Stati approfittando di una mancata coesione a livello europeo. Un vero e propriodi, tra Garante dellae il software di intelligenza artificiale chea di penalizzare le imprese italiane. Questa l'analisi di Stefano Epifani, presidente della Fondazione sostenibilità digitale dopo la decisione di OpenAI di sospenderein Italia dopo l'istruttoria aperta dal Garante per la raccolta considerata “illecita” di dati personali. “Il Garante ha alzato la voce - osserva l'esperto conversando con l'AGI - e OpenAI ha tirato un pugno. ...

ChatGPT, braccio di ferro su privacy e tecnologia. I rischi per l'Italia AGI - Agenzia Italia

Stefano Epifani, presidente della Fondazione sostenibilità digitale all'AGI: "Le piattaforme puntano a esercitare il proprio potere sugli Stati approfittando di una mancata coesione a livello europeo" ...OpenAI non vuole solo l'intelligenza artificiale, ma sta sviluppando anche robot: e c'è già chi ne vuole uno per ogni essere umano.