ChatGPT, braccio di ferro su privacy e tecnologia. I rischi per l'Italia

AGI - Un tiro alla fune tra diritto alla privacy e tecnologia. ChatGPT al centro di una prova di forza delle piattaforme – in questo caso OpenAI – che puntano a esercitare il proprio potere sugli Stati approfittando di una mancata coesione a livello europeo. Un vero e proprio braccio di ferro, tra Garante della privacy e il software di intelligenza artificiale che rischia di penalizzare le imprese italiane. Questa l'analisi di Stefano Epifani, presidente della Fondazione sostenibilità digitale dopo la decisione di OpenAI di sospendere ChatGPT in Italia dopo l'istruttoria aperta dal Garante per la raccolta considerata "illecita" di dati personali. "Il Garante ha alzato la voce - osserva l'esperto conversando con l'AGI - e OpenAI ha tirato un pugno.

