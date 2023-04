ChatGPT bloccato dal garante privacy: “I dati personali sono a rischio” (Di sabato 1 aprile 2023) ChatGPT è stato bloccato in Italia dal garante privacy. L’applicazione dell’Intelligenza artificiale stava spopolando in diversi Paesi. Tuttavia, serviranno ulteriori controlli e chiarimenti prima di rivederlo funzionare in Italia. ChatGPT in Italia viene bloccato Aveva fatto il botto anche in Italia o almeno ci stava provando. Si tratta dell’Intelligenza artificiale ChatGPT. Il servizio digitale che è in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane è stato bloccato in Italia, almeno “finché non sarà assicurato il rispetto della disciplina”. Risulta, infatti, che l’applicazione non abbia un servizio di controllo dell’età e dunque risulta non chiaro la conservazione dei dati personali degli utenti, in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 aprile 2023)è statoin Italia dal. L’applicazione dell’Intelligenza artificiale stava spopolando in diversi Paesi. Tuttavia, serviranno ulteriori controlli e chiarimenti prima di rivederlo funzionare in Italia.in Italia vieneAveva fatto il botto anche in Italia o almeno ci stava provando. Si tratta dell’Intelligenza artificiale. Il servizio digitale che è in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane è statoin Italia, almeno “finché non sarà assicurato il rispetto della disciplina”. Risulta, infatti, che l’applicazione non abbia un servizio di controllo dell’età e dunque risulta non chiaro la conservazione deidegli utenti, in ...

