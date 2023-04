Chat GPT in Italia viene bloccato dal garante privacy: “I dati personali sono a rischio” (Di sabato 1 aprile 2023) Chat GPT è stato bloccato in Italia dal garante privacy. L’applicazione dell’Intelligenza artificiale stava spopolando in diversi Paesi. Tuttavia, serviranno ulteriori controlli e chiarimenti prima di rivederlo funzionare in Italia. Chat GPT in Italia viene bloccato Aveva fatto il botto anche in Italia o almeno ci stava provando. Si tratta dell’Intelligenza artificiale Chat GPT. Il servizio digitale che è in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane è stato bloccato in Italia, almeno “finché non sarà assicurato il rispetto della disciplina”. Risulta, infatti, che l’applicazione non abbia un servizio di controllo dell’età e dunque risulta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 aprile 2023)GPT è statoindal. L’applicazione dell’Intelligenza artificiale stava spopolando in diversi Paesi. Tuttavia, serviranno ulteriori controlli e chiarimenti prima di rivederlo funzionare inGPT inAveva fatto il botto anche ino almeno ci stava provando. Si tratta dell’Intelligenza artificialeGPT. Il servizio digitale che è in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane è statoin, almeno “finché non sarà assicurato il rispetto della disciplina”. Risulta, infatti, che l’applicazione non abbia un servizio di controllo dell’età e dunque risulta ...

