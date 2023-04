Cgia | sprechi e cattiva burocrazia ci costano 225 miliardi l' anno

(Di sabato 1 aprile 2023) Il cattivo funzionamento della nostra macchina pubblica grava su famiglie e imprese per almeno 225di euro all'. Le regole tortuose e complicate della nostrastatale, i mancati ...

... glinella sanità e nel trasporto pubblico locale sono da tempo una spina nel fianco dell'economia del nostro Paese. Sono le stime dell'Ufficio studi della, secondo cui se è "sbagliato ......nella sanità oltre 21 miliardi di euro glie le inefficienze presenti nel settore del trasporto pubblico locale ammontano a 12,5 miliardi di euro all'anno. E' evidente, spiega la,...... il deficit infrastrutturale, glinella sanità e nel trasporto pubblico locale restano una spina nel fianco dell'economia del nostro Paese. A tornare sul tema è l'Ufficio studi dellanel ...

Cgia, sprechi e burocrazia costano oltre 225 miliardi l'anno Agenzia ANSA

In Italia, gli sprechi e la lentezza della burocrazia, provocano un ammanco di 225 miliardi di euro in un solo anno ...Il cattivo funzionamento della macchina pubblica grava su famiglie e imprese per almeno 225 miliardi di euro all'anno.