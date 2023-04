Cesena-Lucchese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Cesena-Lucchese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Scontro fondamentale per le sorti del campionato: quattro giornate alla fine, quattro punti dalla vetta per i romagnoli terzi in classifica, mentre i toscani vogliono difendere la posizione playoff. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 1 aprile, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go ma anche su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della trentacinquesima giornata del girone B di. Scontro fondamentale per le sorti del campionato: quattro giornate alla fine, quattro punti dalla vetta per i romagnoli terzi in classifica, mentre i toscani vogliono difendere la posizione playoff. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 1 aprile,tv su Sky Sport 254,su Sky Go ma anche su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalciok : Cesena – Lucchese: diretta live e risultato in tempo reale - LucaColucci1 : RT @Calciodiretta24: Cesena – Lucchese: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Cesena – Lucchese: diretta live e risultato in tempo reale - CorriereRomagna : Calcio C, Cesena: ballottaggio Saber-Chiarello contro la Lucchese - - PlcesenaM : #Cesena #Lucchese ??????sabato 1 aprile ore 17.30 allo #Stadio Manuzzi #Divietidisosta in Via Veneto, Via Friuli Ve… -