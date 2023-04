Centro di assistenza disabili senza pasti. Tripolini: “Inaccettabile, porterò il caso in Regione, E subito!” (Di sabato 1 aprile 2023) Fiumicino – “Il mondo del sociale è uno di quelli che raccolgono i maggiori impegni ‘a parole’, ed è l’ultima ruota del carro quando si parla di investimenti. Per questo il grido d’allarme lanciato a proposito del Centro di assistenza domiciliare di gruppo per i disabili nel Comune di Fiumicino, lo farò mio. E mi impegno, ben prima della possibilità o meno di essere eletto in consiglio comunale, a portarlo nei prossimi giorni all’attenzione del nostro assessore di riferimento regionale, Massimiliano Maselli”. A parlare è Gianluca Tripolini, candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative 2023. Tutto nasce da un post su Facebook del fratello di Massimo, un utente del Centro, nel quale si denuncia che “sono due anni che il Centro di assistenza non ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 aprile 2023) Fiumicino – “Il mondo del sociale è uno di quelli che raccolgono i maggiori impegni ‘a parole’, ed è l’ultima ruota del carro quando si parla di investimenti. Per questo il grido d’allarme lanciato a proposito deldidomiciliare di gruppo per inel Comune di Fiumicino, lo farò mio. E mi impegno, ben prima della possibilità o meno di essere eletto in consiglio comunale, a portarlo nei prossimi giorni all’attenzione del nostro assessore di riferimento regionale, Massimiliano Maselli”. A parlare è Gianluca, candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative 2023. Tutto nasce da un post su Facebook del fratello di Massimo, un utente del, nel quale si denuncia che “sono due anni che ildinon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Centro di assistenza disabili senza pasti. Tripolini: “Inaccettabile, porterò il caso in Regione, E subito!” https://t… - angelo_perfetti : Centro di assistenza disabili senza pasti. Tripolini: “Inaccettabile, porterò il caso in Regione, E subito!”… - Anna_1897 : @F1N1no Ci ho già provato. Se clicco si apre il centro assistenza e mi da dei suggerimenti e null’altro mentre se c… - StudioCaminiti : RT @CSCaminiti: #CSC #Centro #Servizi #Caminiti Via Luigi Rizzo, 42 00136 #Roma IL #CSC AUGURA BUON 1 APRILE A TUTTI AVETE BISOGNO DI AS… - AreaPicnic : RT @CSCaminiti: #CSC #Centro #Servizi #Caminiti Via Luigi Rizzo, 42 00136 #Roma IL #CSC AUGURA BUON 1 APRILE A TUTTI AVETE BISOGNO DI AS… -