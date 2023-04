Celano, mamma si getta dal balcone col figlio in braccio. Lei muore sul colpo, il bimbo è grave (Di sabato 1 aprile 2023) Tragedia a Celano, in provincia de L’Aquila. Una mamma perde la vita dopo un volo dal terzo piano della sua abitazione mentre tiene il figlio di 6 anni in braccio, rimasto ferito in modo grave. Gemma Paris, di Celano, aveva 36 anni e nulla faceva presagire quello che è accaduto. Da rimanere senza parole. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. Tragedia a Celano, mamma si getta dal balcone col bimbo in braccio Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità. La donna è morta sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni la donna ha compiuto il gesto estremo nelle prime ore di questa mattina in località Terrazze a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 aprile 2023) Tragedia a, in provincia de L’Aquila. Unaperde la vita dopo un volo dal terzo piano della sua abitazione mentre tiene ildi 6 anni in, rimasto ferito in modo. Gemma Paris, di, aveva 36 anni e nulla faceva presagire quello che è accaduto. Da rimanere senza parole. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. Tragedia asidalcolinUna notizia che ha sconvolto l’intera comunità. La donna è morta sul. Secondo le prime ricostruzioni la donna ha compiuto il gesto estremo nelle prime ore di questa mattina in località Terrazze a ...

