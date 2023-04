Celano (L'Aquila), si getta dal balcone con il figlio in braccio: donna morta sul colpo, bimbo grave (Di sabato 1 aprile 2023) commenta A Celano (L'Aquila) una mamma di 35 anni è precipitata da un balcone con in braccio il figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, mentre il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 aprile 2023) commenta A(L') una mamma di 35 anni è precipitata da uncon inildi 5 anni: lasul, mentre ilè in gravi condizioni ricoverato nell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artedipulire : L’Aquila, si getta dal balcone con il figlio in braccio: lei muore, il bimbo è grave È successo a Celano: la donna… - occhio_notizie : La donna, una mamma di 35 anni, si è lasciata cadere dal balcone della sua casa a Celano, provincia dell'Aquila, co… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Celano (L'Aquila): mamma si getta dal balcone con il figlio in braccio. Lei muore, il bimbo è grave - TgrRai : Tragedia in provincia de L'Aquila. Il bimbo è ricoverato in gravi condizioni, la madre è morta sul colpo.… - Radio1Rai : ??#Celano Mamma si getta dal balcone di casa con il figlio di 5 anni: la donna 35enne è morta, grave il bimbo ricove… -