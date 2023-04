Caso pornostar | l' udienza per Donald Trump fissata per martedì pomeriggio | Il tycoon attacca il giudice del processo

(Di sabato 1 aprile 2023) Leggi Anche, il Gran giurì incrimina- E' la prima volta per un ex presidente Usa Leggi Anche Dallaall'assalto a Capitol Hill, tutte le inchieste su...

MediasetTgcom24 : Caso pornostar, Trump attacca giudice che presiederà processo: mi odia #Trump #StormyDaniels #31marzo - valeconticello : RT @LaStampa: Stormy Daniels, l'ex pornostar al centro del caso Trump: "Paura? L'ho visto nudo, non c'è niente di peggio" - cannedcat : Stormy Daniels, l'ex pornostar al centro del caso Trump: "Paura? L'ho visto nudo, non c'è niente di peggio" - maola_varalli : RT @ultimenotizie: L'ex presidente degli #StatiUniti Donald #Trump ha raccolto più di 4 milioni di dollari nelle 24 ore successive alla not… - mario0549 : RT @mariosalis: Stormy Daniels, l'ex pornostar al centro del caso Trump: "Paura? L'ho visto nudo, non c'è niente di peggio"

il Gran giurì incrimina Donald Trump - E' la prima volta per un ex presidente Usa. Le accuse riguardano i pagamenti, si parla di 130mila dollari, che Trump avrebbe versato alla pornostar per tenere nascosta la loro relazione sessuale nel 2006. Daniels ha affermato di essere pronta a testimoniare contro l'ex presidente.

L'udienza a cui dovrà presentarsi Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels è stata fissata per le 14:15 ora locale (le 20:15 in Italia) di martedì 4 aprile. Lo riferiscono i media Usa."Trump non è più intoccabile, giustizia è servita", ha dichiarato la pornostar che al momento si trova in una località segreta per le numerose minacce ricevute ...