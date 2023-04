Caso Negreira | Laporta furioso | “Vogliono affossare il Barcellona | non lo permetteremo!”

(Di sabato 1 aprile 2023) Il presidente del, Joan, ha avuto modo di dire la sua in merito all’inchiesta dell’UEFA sul. In particolare, l’apertura ufficiale delle indagini da parte dell’organo calcistico europeo intende fare maggiore chiarezza sui versamenti sospetti fatti dal club blaugrana all’ex vice presidente del Comitato Tecnico degli arbitri, José María Enríquezsi espone sul: le sue dichiarazionisi è dunque schierato in prima linea a difesa del Barça, commentando la vicenda ai microfoni del Mundo Deportivo: “Non si gioca con i sentimenti del ...

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato degli sviluppi delal XIV Congresso dei club dei tifosi in Andalusia, Ceuta e Melilla Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato al XIV Congresso dei club dei tifosi in Andalusia, Ceuta e Melilla. ...Il tema è chiaramente il, che agita gli animi della società. Ma Laporta ribadisce: 'Non hanno niente, l'unica cosa che volevano fare era compromettere la nostra buona reputazione - ...Laporta ha chiesto a tutti i presenti unità in un momento segnato dal '' . "Non hanno niente in mano, vogliono solo compromettere la nostra reputazione. Vi chiedo di essere uniti. Il ...

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato del caso Negreira al Mundo Deportivo dopo le tantissime polemiche degli scorsi giorni: "Non si gioca con i sentimenti del Barcellona che in ..."