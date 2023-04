Case Green: 65.000 euro di lavori obbligatori. Ecco chi sarà escluso in base all’età della casa (Di sabato 1 aprile 2023) La direttiva Case Green dell’Unione europea impone dei lavori di ristrutturazione sulle Case. Alcune di quelle più recenti sono escluse. La notizia della Direttiva Case Green è stata una mazzata per moltissimi proprietari di immobili in Italia, stretti nella morsa di dover rendere più ecologica la propria casa a forza. Per fortuna alcuni non dovranno cambiare nulla, mentre altri si. Case Green, sarai costretto a fare i lavori – ilovetrading.itA metà marzo è stata approvata dal Parlamento europeo la Direttiva Case Green. Questa è la direttiva applicativa del piano dell’Unione europea per fare si che tutte le abitazioni ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 1 aprile 2023) La direttivadell’Unionepea impone deidi ristrutturazione sulle. Alcune di quelle più recenti sono escluse. La notiziaDirettivaè stata una mazzata per moltissimi proprietari di immobili in Italia, stretti nella morsa di dover rendere più ecologica la propriaa forza. Per fortuna alcuni non dovranno cambiare nulla, mentre altri si., sarai costretto a fare i– ilovetrading.itA metà marzo è stata approvata dal Parlamentopeo la Direttiva. Questa è la direttiva applicativa del piano dell’Unionepea per fare si che tutte le abitazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le critiche al governo per i tanti fronti aperti (dal Pnrr ai migranti, da case e auto green al Mes) hanno un pregi… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Case green, bomba in arrivo sui mutui ??? Lo dice persino l’Aifa. Con terze e quarte dosi più eff… - BelpietroTweet : Non c’è solo la botta al patrimonio causata dall’obbligo dei lavori di efficientamento. Per Abi e Unimpresa la dire… - ClaudioClalup : RT @LaVeritaWeb: Le critiche al governo per i tanti fronti aperti (dal Pnrr ai migranti, da case e auto green al Mes) hanno un pregio: aiut… - classcnbc : #Finance2023 @KadriSimson a @acabrini: Case Green: le esenzioni previste consentiranno anche ad un paese come l’I… -