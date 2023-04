Cartelle esattoriali: bastano 200 euro per sanare tutto? Ecco la verità (Di sabato 1 aprile 2023) Il Decreto Bollette ha introdotto una novità importante per i contribuenti, che potranno ora correggere le irregolarità formali. Vediamo meglio come funziona. Il Decreto Bollette, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2023, è una legge italiana che prevede una serie di misure per semplificare la gestione delle bollette e dei pagamenti delle utenze domestiche. Inoltre, il Decreto Bollette prevede anche la cosiddetta “tregua fiscale”. Agenzia delle entrate, tregua fiscale in arrivo (Ilovetrading.it)In pratica, con “tregua fiscale” si intenda la possibilità per i contribuenti di sanare le proprie irregolarità fiscali versando una somma fissa e minima di denaro. La misura si rivolge a tutti i contribuenti che hanno commesso errori in materia di IVA o di F24, e consente loro di correggere tali errori versando due rate da 100 euro ciascuna. ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 1 aprile 2023) Il Decreto Bollette ha introdotto una novità importante per i contribuenti, che potranno ora correggere le irregolarità formali. Vediamo meglio come funziona. Il Decreto Bollette, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2023, è una legge italiana che prevede una serie di misure per semplificare la gestione delle bollette e dei pagamenti delle utenze domestiche. Inoltre, il Decreto Bollette prevede anche la cosiddetta “tregua fiscale”. Agenzia delle entrate, tregua fiscale in arrivo (Ilovetrading.it)In pratica, con “tregua fiscale” si intenda la possibilità per i contribuenti dile proprie irregolarità fiscali versando una somma fissa e minima di denaro. La misura si rivolge a tutti i contribuenti che hanno commesso errori in materia di IVA o di F24, e consente loro di correggere tali errori versando due rate da 100ciascuna. ...

