Caro Zaki | ma che dici? Impara l’italiano prima di darci lezioni

(Di sabato 1 aprile 2023) Come se non bastassero quelle che già abbiamo una nuova minaccia incombe sull’Italia. Prepariamoci al peggio. Patrick, l’attivista egiziano nonché ex ricercatore all’Università di Bologna, è sotto processo – come noto – nel suo paese ed è diventato per questo una star della sinistra italiana. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-18.mp4 Ecco, in un’intervista rilasciata ieri,ha detto di essere pronto, quando mai ritrovasse la piena libertà in Egitto, a entrare nel l’agone della politica italiana e candidarsi allaoccasione utile. Questo, ha detto, per migliorare la vita delle minoranze, la situazione dei diritti umani, perché la politica di questo nuovo governo delle destre è pericolosa e inquietante e c’è bisogno di battersi contro il razzismo e a favore delle minoranze e ovviamente ...